Центральный банк: В Азербайджане на каждые 100 тыс. человек приходится 10 точек банковского обслуживания

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане на каждые 100 тыс. человек приходится 10 точек банковского обслуживания. Этот показатель увеличивается вдвое, если учесть филиалы Азерпочты, оказывающих финансовые услуги населению. Как сообщает Report со ссылкой на Центральный Банк, в 2014 году открылось 47 новых филиалов банков, 34 из которых приходятся на регионы.

С целью оживления альтернативных источников кредитования Центральный Банк и в текущем году поддержал деятельность кредитных организаций, не являющихся банками. Количество небанковских кредитных организаций достигло 157, количество их филиалов - 222. С начала года активы небанковских кредитных организаций выросли на 13,3%, объемы кредитов - на 12,3%.

В заявлении ЦБА об основных направлениях политики денежной и финансовой стабильности на 2015 год говорится, что приняты меры в направлении развития услуг электронного банкинга, играющих важную роль в расширении возможностей доступа населения к финансовым услугам. В настоящее время 23 банка оказывают услуги интернет-банкинга, 15 банков - услуги мобильного банкинга.

С целью улучшения обслуживания со стороны Центрального кредитного реестра (ЦКР) в центрах службы ASAN начали деятельность 2 отдела обслуживания ЦКР. Количество запросов от кредитных организаций в реестре в режиме реального времени превысило 2,8 млн.