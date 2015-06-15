​Центральный банк России принял решение о снижении учетной ставки

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Совет директоров Центрального банка России принял решение с завтрашнего дня снизить учетную ставку c 12,5% до 11,5% годовых. Свое решение руководство ЦБ объяснило "дальнейшим ослаблением инфляционных рисков при сохранении рисков существенного охлаждения экономики".

Как сообщает Report, согласно прогнозам банка, годовая инфляция в июне 2016 года составит менее 7%, в 2017 году - 4%. Банк России продолжит снижение ключевой ставки по мере дальнейшего замедления роста потребительских цен, однако смягчение монетарной политики в ближайшие месяцы ограничено инфляционными рисками.

Отметим, что очередное заседание Центрального банка состоится 31 июля.

По мнению главного экономиста финансовой группы БКС Владимира Тихомирова, в будущем Центробанк России будет снижать учетную ставку более плавно. Он отметил, что на очередном заседании Центробанк не изменит процентные ставки, однако к концу года ставка будет 10%. В результате, годовая инфляция превысит 15%.