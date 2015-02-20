Центральный банк Азербайджана дал поручение коммерческим банкам

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Центральный банк Азербайджана (ЦБА) поручил всем действующим в стране коммерческим банкам работать в предстоящие выходные дни (21-22 февраля).

Как сообщили Report из банковских кругов, в связи с этим ЦБА разослал во все банки соответствующее письмо.

Отмеченные в письме пункты касаются всех столичных и региональных центров.

По информации, полученной Report из коммерческих банков, в основном данное распоряжение касается казначеев и работников службы по обслуживанию клиентов.

Отметим, что хотя филиалы некоторых банков страны работают по субботам, воскресный день у них считается нерабочим.

Информацию подтвердили и в Международном банке Азербайджане, где заявили, что в целях оказания клиентам услуг на высоком уровне 21-22 февраля все филиалы МБА будут работать в обычном режиме.

По мнению специалистов, данный шаг принят в целях возместить возросшую в последние дни на валютном рынке потребность к американскому доллару и пресечь процесс повышения курса купли-продажи валют в пунктах обмена валют.