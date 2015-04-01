​Центробанк Азербайджана поможет столкнувшимся с проблемами банкам

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Центральный банк Азербайджана (ЦБА) окажет помощь коммерческим банкам, столкнувшимся с проблемами после девальвации национальной валюты. Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦБА Эльман Рустамов: "Проблемы всех банков находятся под контролем. Если понадобится, мы окажем им помощь. Мы оказываем помощь в той или иной форме".

Э.Рустамов отметил, что банки нельзя оставлять без помощи в такой ситуации. Председатель ЦБА также призвал банки идти на уступки клиентам.

"Мы рекомендовали банкам провести реструктуризацию кредитов - продлить их сроки, снизить проценты, что они и выполняют. Это в их собственных интересах, иначе эти кредиты станут проблемными. Если вы выдаете кредиты под 15-20%, значит они обладают достаточной доходностью, следовательно, снижение ставки на 1-2%, продление сроков возможно. Центральный банк постоянно контролирует эту сферу, анализирует систему, и мы видим, что этот процесс уже идет. Каждый должен оплачивать кредит согласно договорным обязательствам", - подчеркнул главный банкир.

Э.Рустамов добавил, что ожидается возвращение Государственного нефтяного фонда на валютный рынок и осуществление трансфертов в бюджет.

Он также отметил, что в стране увеличится количество почтовых отделений, оказывающих банковские услуги: "Сейчас в стране тысяча таких отделений, однако планируется открытие еще 2-3 тысяч отделений".