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    ​Центральный банк Азербайджана дал старт новой девальвации - АНАЛИЗ

    ЦБА начинает мягкую девальвацию маната

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Центральный банк Азербайджана (ЦБА) резко повысил официальный курс доллара США на 9 гяпиков на каждые 100 долларов, с отметки в 1,0487 AZN до 1,0496 AZN. Это первое серьезное укрепление доллара после девальвации 21 февраля.

    Аналитическая группа Report считает, что это решение является первым шагом мягкой девальвации. В результате, в ближайшие дни процесс обесценивания маната продолжится.

    Report считает, что в то время, как нефть на мировом рынке дорожает, этот шаг Центрального банка является несвоевременным: "Сегодня мягкая девальвация происходит в период, когда цены на нефть растут. После того, как стоимость нефти начнет падать, мы станем свидетелями третьего этапа девальвации. Это, в целом, окажет отрицательное влияние на экономику страны". 

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