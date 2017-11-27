Центр услуг ƏLA Международного банка Азербайджана переехал по новому адресу

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Центр услуг Международного банка Азербайджана, открытый под брендом "ƏLA - Ən Lazımi Anda" (“Отлично - в самый нужный момент”) возобновил свою деятельность по новому адресу - улица Низами, 67.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, оснащенный современным оборудованием центр ƏLA дает клиентам возможность осуществить соответствующую банковскую операцию посредством видеосвязи.

Одним из нововведений центра стала автоматизированная система депозитных ячеек.

В центре ƏLA можно осуществлять следующие банковские операции: в течение нескольких минут можно получить дебетовую карту ƏLA и определить для карты пароль; получить кредит, отправив SMS на короткий номер 8937; без участия работников банка можно безопасно и без утечки информации оставить драгоценные вещи в депозитных ячейках на хранение или изъять в обратном порядке.

В ближайшем будущем банк планирует увеличить количество центров услуг ƏLA.

Информацию о продуктах и услугах МБА, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной страничке банка в социальной сети Facebook.