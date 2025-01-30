Центр территориального строительства и планирования отбирает аудитора по МСФО

11:28

Центр территориального строительства и планирования при Государственном комитете Азербайджана по градостроительству и архитектуре объявил опрос котировок на проведение аудита финансовой отчетности за 2024 год в соответствии с международными стандартами.

Как сообщает Report, плата за участие в опросе составляет 46 манатов.

Претенденты могут подать свои предложения до 13 февраля по адресу Центра: город Баку, Сабаильский район, ул. Истиглалият, 18.

Предложения также будут рассмотрены 13 февраля в 16:00 по указанному адресу.

В прошлом году аналогичные услуги центру оказало ООО SR Audit Solutions. Стоимость контракта составляла 5 тыс. манатов.