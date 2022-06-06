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Центр анализа и координации IV промышленной революции выбирает аудитора

Центр анализа и координации IV промышленной революции выбирает аудитора Центр анализа и координации IV промышленной революции при Министерстве экономики Азербайджана объявил запрос котировок на аудит, составленный по международным стандартам финансовой отчетности (IFRS), и предоставления независимого аудиторского заключения.
Финансы
6 июня 2022 г. 10:17
Центр анализа и координации IV промышленной революции выбирает аудитора

Центр анализа и координации IV промышленной революции при Министерстве экономики Азербайджана объявил запрос котировок на аудит, составленный по международным стандартам финансовой отчетности (IFRS), и предоставления независимого аудиторского заключения.

Как сообщает Report, плата за участие составляет 100 манатов.

Желающие принять участие могут представить предложения до 12:00 20 июня по адресу: город Баку, Ясамальский район, улица Муртуза Мухтарова, 194.

Предложения рассмотрят 20 июня в 15:00 по указанному адресу.

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Версия на английском языке Center for Analysis and Coordination of Fourth Industrial Revolution selects auditor
Версия на азербайджанском языке Dördüncü Sənaye İnqilabının Təhlili və Koordinasiya Mərkəzi auditor seçir

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