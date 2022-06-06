Центр анализа и координации IV промышленной революции выбирает аудитора

Центр анализа и координации IV промышленной революции при Министерстве экономики Азербайджана объявил запрос котировок на аудит, составленный по международным стандартам финансовой отчетности (IFRS), и предоставления независимого аудиторского заключения.
Как сообщает Report, плата за участие составляет 100 манатов.
Желающие принять участие могут представить предложения до 12:00 20 июня по адресу: город Баку, Ясамальский район, улица Муртуза Мухтарова, 194.
Предложения рассмотрят 20 июня в 15:00 по указанному адресу.