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Ценные бумаги Günay Sığorta исключены из листинга

Ценные бумаги Günay Sığorta исключены из листинга Решением Листинговой комиссии ЗАО "Бакинская фондовая биржа" ценные бумаги ОАО Günay Sığorta исключены из листинга.
Финансы
4 июля 2023 г. 13:01
Ценные бумаги Günay Sığorta исключены из листинга

Решением Листинговой комиссии ЗАО "Бакинская фондовая биржа" ценные бумаги ОАО Günay Sığorta исключены из листинга.

Об этом сообщает Report со ссылкой на БФБ.

Согласно листинговым правилам БФБ, решение о делистинге вступит в силу через 2 месяца после его публичного объявления, ценные бумаги будут сняты с торгов.

Напомним, что Центральный банк Азербайджана 24 июня аннулировал лицензию ОАО Günay Sığorta. Лицензия под номером 042483 от 14 августа 2008 года была аннулирована в соответствии с законом "О страховой деятельности" на основе добровольного обращения.

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Версия на азербайджанском языке “Günay Sığorta”nın qiymətli kağızları delistinq edilib

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