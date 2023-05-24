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Ценные бумаги Günay Bank исключены из листинга

Ценные бумаги Günay Bank исключены из листинга Ценные бумаги ОАО Günay Bank были исключены из листинга решением Листинговой комиссии ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ). Об этом сообщает Report со ссылкой на БФБ. Согласно правилам, решение о делистинге вступит в силу через 2 месяца после его пу
Финансы
24 мая 2023 г. 15:37
Ценные бумаги Günay Bank исключены из листинга

Ценные бумаги ОАО Günay Bank были исключены из листинга решением Листинговой комиссии ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ).

Об этом сообщает Report со ссылкой на БФБ.

Согласно правилам, решение о делистинге вступит в силу через 2 месяца после его публичного объявления, ценные бумаги будут сняты с торгов.

Напомним, что ЦБА аннулировал лицензию ОАО Günay Bank, в связи с тем, что совокупный капитал банка меньше установленного требования - 50 млн манатов, коэффициент адекватности совокупного капитала меньше 3%, банк не осуществляет свою текущую деятельность в пруденциальном порядке. Бакинский коммерческий суд принял решение об объявлении банка банкротом.

Ликвидатором банка назначен Фонд страхования вкладов Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке “Günay Bank”ın qiymətli kağızları delistinq edilib

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