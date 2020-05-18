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Цены на золото растут на фоне негативных прогнозов главы ФРС США

Цены на золото растут на фоне негативных прогнозов главы ФРС США

Мировые цены на золото растут на фоне негативных прогнозов по ситуации в экономике США, следует из данных торгов на нью-йоркской бирже Comex

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", цена июньского фьючерса на золото выросла на 0,97% (на 17 долларов США), до 1 773,3 долларов США за тройскую унцию. В ходе торгов цена достигала 1 774,8 долларов США — это максимум с сентября 2012 года.

Цена на золото растет на фоне последнего заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о том, что безработица в США по итогам II квартала 2020 года может достигнуть 25%, а ВВП может сократиться на 20%. «Данные ... будут очень и очень плохими. Будет большой спад экономической активности, большой рост безработицы»,— сказал Пауэлл в эфире телеканала CBS.

Ранее Джером Пауэлл заявил, что «масштабы и темпы экономического спада не имеют прецедентов со времен Второй мировой войны». ФРС также не исключила нового обвала на американских финансовых рынках.

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