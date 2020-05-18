Цены на золото растут на фоне негативных прогнозов главы ФРС США

Мировые цены на золото растут на фоне негативных прогнозов по ситуации в экономике США, следует из данных торгов на нью-йоркской бирже Comex.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", цена июньского фьючерса на золото выросла на 0,97% (на 17 долларов США), до 1 773,3 долларов США за тройскую унцию. В ходе торгов цена достигала 1 774,8 долларов США — это максимум с сентября 2012 года.

Цена на золото растет на фоне последнего заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о том, что безработица в США по итогам II квартала 2020 года может достигнуть 25%, а ВВП может сократиться на 20%. «Данные ... будут очень и очень плохими. Будет большой спад экономической активности, большой рост безработицы»,— сказал Пауэлл в эфире телеканала CBS.

Ранее Джером Пауэлл заявил, что «масштабы и темпы экономического спада не имеют прецедентов со времен Второй мировой войны». ФРС также не исключила нового обвала на американских финансовых рынках.