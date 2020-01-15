Цены на палладий и родий рекордно выросли в 2019 году

Палладий и родий в течение 2019-го года рекордно увеличились в цене.

Как передает Report со ссылкой на «Известия», палладий подорожал за год почти вдвое, а на прошлой неделе последовательно взял отметки в 2 тысячи долларов и 2,1 тысячи долларов за унцию. Таким образом, за четыре года рост драгоценного металла составил 300%. При этом золото немного подросло в цене, но, несмотря на высокий спрос со стороны центробанков и частных инвесторов, пока не может побить свои исторические максимумы.

Крупнейшими производителями палладия в мире являются Россия и Южная Африка. Также палладий, в отличие от золота, — экспортно ориентированный металл. Если большая часть добытого в стране золота остается в хранилищах ЦБ, который фактически использует закупки металла как форму малого «количественного смягчения», то почти весь палладий отправляется за рубеж, увеличивая тем самым валютную выручку в стране. Дополнительная прибыль может исчисляться миллиардами долларов, что делает добычу этого металла заметной частью экономики.

Самым востребованным сырьевым товаром последних месяцев оказался еще более редкий металл платиновой группы — родий. Как сообщает Bloomberg, с начала года родий подорожал на 31%, а за последние три года его цена возросла в 12 раз. Сейчас он стоит более 8 тысяч долларов за тройскую унцию.

Бурный рост цен на металлы платиновой группы привлек спекулянтов на этот рынок. Есть основания полагать, что китайцы активно скупают палладий и родий про запас в расчете на дальнейший рост цен. Но в целом фундаментальные свойства родственников платины в обозримом будущем выглядят чрезвычайно устойчивыми.