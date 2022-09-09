О нас

Цена золота закрепилась выше 1730 долларов за тройскую унцию

Цена золота закрепилась выше 1730 долларов за тройскую унцию Стоимость золота в пятницу утром поднимается на фоне ослабления курса доллара к мировым валютам, котировки закрепились выше 1 730 долларов за тройскую унцию.
Финансы
9 сентября 2022 г. 09:46
Цена золота закрепилась выше 1730 долларов за тройскую унцию

Стоимость золота в пятницу утром поднимается на фоне ослабления курса доллара к мировым валютам, котировки закрепились выше 1 730 долларов за тройскую унцию.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 11,65 доллара, или на 0,68%, до 1 731,85 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро подорожал на 1,87%, до 18,77 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) падал на 0,83%, до 108,8 пункта. Ослабление доллара делает золото более доступным при покупке в другой валюте, что поддерживает цену на драгоценный металл.

Влияние на доллар оказало укрепление евро после заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг. Регулятор повысил ставку на 75 базисных пунктов, до 1,25% годовых, что стало самым сильным повышением в истории. Традиционно увеличение ставки поддерживает курс национальной валюты. В паре с евро доллар дешевеет на 0,8%.

Теперь рынки склонны ожидать аналогичного повышения Федеральной резервной системой (ФРС) США. По данным CME Group, 84% аналитиков закладывают повышение учетной ставки Федрезервом на 75 базисных пунктов, до 3-3,25% годовых. Днем ранее такую вероятность закладывали 78% экспертов. ФРС уже повышала ставку на 75 базисных пунктов на двух летних заседаниях, теперь аналитики не склонны ожидать замедления темпов повышения ставки.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qızıl bahalaşıb
Версия на английском языке Gold prices rise above $1,730 per troy ounce

Экслюзивные новости

Микаил Джаббаров: Азербайджан обладает достаточным потенциалом, чтобы стать передовым IT-государством региона
Микаил Джаббаров: Азербайджан обладает достаточным потенциалом, чтобы стать передовым IT-государством региона
8 сентября 2022 г. 13:11
Латвийский депутат: Стратегическая значимость Азербайджана для Европы растет
Латвийский депутат: Стратегическая значимость Азербайджана для Европы растет
8 сентября 2022 г. 11:25
Мадат Гулиев: Изготовленная в Азербайджане новая техника для разминирования испытана в Карабахе
Мадат Гулиев: Изготовленная в Азербайджане новая техника для разминирования испытана в Карабахе
6 сентября 2022 г. 15:12
Родившиеся в Украине в период войны дети граждан Азербайджана получили гражданство
Родившиеся в Украине в период войны дети граждан Азербайджана получили гражданство
6 сентября 2022 г. 14:29
В Азербайджане вспышка респираторных инфекций ожидается в октябре-декабре
В Азербайджане вспышка респираторных инфекций ожидается в октябре-декабре
5 сентября 2022 г. 15:11
Глава военной администрации Кривого Рога: Линия фронта отброшена от города на 50 км
Глава военной администрации Кривого Рога: Линия фронта отброшена от города на 50 км
2 сентября 2022 г. 16:58
Азербайджанские полицейские на службе в городе Лачыне
ФотоАзербайджанские полицейские на службе в городе Лачыне
1 сентября 2022 г. 09:52
Анар Рафиев: После начала войны развозили терминалы Starlink в горячие точки Украины
Анар Рафиев: После начала войны развозили терминалы Starlink в горячие точки Украины
31 августа 2022 г. 13:30
Погибший в ДТП в Горанбое военнослужащий получит статус шехида
Погибший в ДТП в Горанбое военнослужащий получит статус шехида
29 августа 2022 г. 10:49
TIKA: Хотим принять участие в восстановлении Карабаха
TIKA: Хотим принять участие в восстановлении Карабаха
26 августа 2022 г. 11:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi