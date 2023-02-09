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Цена золота закрепилась в районе 1890 долларов за унцию

Цена золота закрепилась в районе 1890 долларов за унцию Цена на золото в четверг утром стабилизировалась в районе 1 890 долларов за тройскую унцию.
Финансы
9 февраля 2023 г. 09:50
Цена золота закрепилась в районе 1890 долларов за унцию

Цена на золото в четверг утром стабилизировалась в районе 1 890 долларов за тройскую унцию.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Инвесторы продолжают оценивать перспективы политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Цена апрельского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 0,65 доллара, или на 0,03% - до 1 891,35 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подорожал на 0,12% - до 22,448 доллара за унцию.

В отсутствие сильных драйверов для котировок золота трейдеры продолжают оценивать дальнейшие шаги ФРС по ставке. Ранее на этой неделе глава регулятора Джером Пауэлл отметил замедление инфляции, но высказался за дальнейшее повышение учетной ставки. Его осторожный тон трейдеры восприняли как "голубиный".

В результате, по данным CME Group, 90,8% аналитиков в марте снова ожидают повышения ставки на 25 базисных пунктов - до 4,75-5% годовых. В прошлом году американский регулятор повышал ставку семь раз на фоне рекордной инфляции, включая четыре повышения на 75 базисных пунктов и повышение на 50 базисных пунктов в декабре. В феврале этого года ставка была повышена уже на 25 базисных пунктов.

Золото чувствительно к сигналам ФРС, которые отражаются на курсе доллара. "Ястребиные" настроения традиционно поддерживают доллар, что делает золото менее доступным для покупки в другой валюте, и наоборот.

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