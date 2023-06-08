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Цена золота выросла в ожидании решения ФРС по учетной ставке

Цена золота выросла в ожидании решения ФРС по учетной ставке Стоимость золота немного выросла в четверг утром, пока рынки пребывают в ожидании решения Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно учетной ставки.
Финансы
8 июня 2023 г. 10:14
Цена золота выросла в ожидании решения ФРС по учетной ставке

Стоимость золота немного выросла в четверг утром, пока рынки пребывают в ожидании решения Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно учетной ставки.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличилась на 2,2 доллара (на 0,11%), до 1 960,6 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро подорожал на 0,62%, до 23,675 доллара за унцию.

Рынки ожидают заседания Федрезерва по вопросу учетной ставки, которое пройдет уже на следующей неделе, 13-14 июня. Согласно CME Group, 66,7% аналитиков прогнозируют, что регулятор сохранит ставку на текущем уровне в 5-5,25%, в соответствии с майским заявлением главы ФРС Джерома Пауэлла, предупредившего о возможной паузе в повышении ставок. Остальная часть аналитиков ожидает, что ФРС все же поднимет ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%.

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Версия на английском языке Gold prices rise ahead of Fed’s decision on discount rate

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