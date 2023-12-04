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Цена золота впервые в истории превысила 2 100 долларов за тройскую унцию

Цена золота впервые в истории превысила 2 100 долларов за тройскую унцию Стоимость золота в понедельник утром выросла почти на 1%, достигая рекордной стоимости выше 2 100 долларов за тройскую унцию.
Финансы
4 декабря 2023 г. 10:34
Цена золота впервые в истории превысила 2 100 долларов за тройскую унцию

Стоимость золота в понедельник утром выросла почти на 1%, достигая рекордной стоимости выше 2 100 долларов за тройскую унцию.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 17,7 доллара, или на 0,85%, до 2 107,15 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,09%, до 25,317 доллара за унцию.

Следующее заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США состоится 13 декабря. Согласно CME Group, 97,8% аналитиков прогнозируют очередное сохранение учетной ставки на текущем уровне в 5,25-5,5%.

Инвесторы при этом ожидают ряд данных, которые также будет оценивать ФРС. Так, в четверг выйдет информация о количестве первичных заявок на пособие по безработице, поданных за неделю по 2 декабря. Ожидается, что их число выросло на 5 тыс., до 223 тыс. А в пятницу станет известен показатель безработицы в стране, эксперты прогнозируют его сохранение по итогам ноября на уровне 3,9%.

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