Цена золота в Японии обновила исторический максимум

Цена на золото в Японии обновила исторический максимум в свете опасений обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Цена на золото в Японии обновила исторический максимум в свете опасений обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные трейдеров.

Компания Tanaka Kikinzoku, один из крупнейших в стране производителей и продавцов драгоценных металлов, в среду установила розничную цену за 1 г золота на уровне 15 104 иен ($98,63).

По мнению местных наблюдателей, в условиях опасений эскалации на Ближнем Востоке стоимость золота увеличивается, поскольку оно считается относительно безопасным активом.

Еще одним фактором роста цен на золото являются ожидания понижения учетной ставки Федеральной резервной системой США (выполняет функции центробанка), что традиционно способствует повышению его стоимости.