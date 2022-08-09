Цена золота снизилась в ожидании данных по инфляции в США

Стоимость золота во вторник незначительно снизилась, оставаясь на уровне 1 800 долларов за тройскую унцию, в то время как инвесторы ожидают подтверждения прогнозов снижения уровня инфляции в США.

Стоимость золота во вторник незначительно снизилась, оставаясь на уровне 1 800 долларов за тройскую унцию, в то время как инвесторы ожидают подтверждения прогнозов снижения уровня инфляции в США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 3,55 доллара, или на 0,2%, до 1801,7 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,28% — до 20,672 доллара за унцию.

Трейдеры пребывают в ожидании данных о росте потребительских цен в США, которые будет опубликованы в среду вечером. Эксперты полагают, что инфляция в стране наконец замедлилась — до 8,7% после 9,1% месяцем ранее, когда показатель стал максимальным с 1981 года.

Эта статистика учитывается Федеральной резервной системой (ФРС) США при принятии решений о монетарной политике, которая влияет на курс доллара, а через него — на котировки сырьевых товаров, к которым относятся драгметаллы. Также золото используется как актив, спасающий от инфляции.