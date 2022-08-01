Цена золота снизилась после заметного роста на прошлой неделе

Стоимость золота утром первого дня августа снизилась после заметного удорожания на прошлой неделе.

Стоимость золота утром первого дня августа снизилась после заметного удорожания на прошлой неделе.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 5,8 доллара, или на 0,33%, до 1776 долларов за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро подешевел на 0,44% — до 20,108 доллара за унцию.

За всю прошлую неделю золото выросло в цене более чем на 3%, и это стало сильнейшим недельным ростом с зимы, когда за пять дней в конце февраля — начале марта драгоценный металл подорожал на 4,2%.

Цена золота несколько корректируется в отсутствие значимых факторов после того, как она получила заметную поддержку на результатах заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Комментарии главы регулятора Джерома Пауэлла и первичные данные, говорящие о рецессии в Штатах, говорят о возможном более мягком подходе к монетарной политике ФРС в ближайшем будущем, что снижает воздействие на рынки драгметаллов.

Регулятор по итогам июльского заседания поднял ставку такими же темпами, как и в июне — на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5% годовых. По данным CME Group, 70% аналитиков прогнозируют увеличение этой ставки в сентябре уже на 50 базисных пунктов.