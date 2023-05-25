Цена золота снизилась на укреплении доллара перед статистикой из США

Цена на золото снизилась в четверг утром. При этом доллар подорожал к мировым валютам перед выходом статистики по экономике США.

Цена на золото снизилась в четверг утром. При этом доллар подорожал к мировым валютам перед выходом статистики по экономике США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на 6,9 доллара (0,35%), до 1 957,7 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро подешевел на 0,43%, до 23,14 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) вырос на 0,15%, до 104,04 пункта. Показатель растет уже три торговые сессии подряд. Укрепление доллара делает золото менее доступным для покупки в другой валюте.

Позже в четверг инвесторы ждут статистику по ВВП США, которая может повлиять на курс доллара. Как полагают эксперты, Минторг страны сохранит вторую оценку на уровне первой, которая показала рост американской экономики в первом квартале на 1,1% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос теми же темпами).

Рынки также обратили внимание на данные протокола майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Согласно документу, участники заседания полагают, что дальнейшее повышение учетной ставки регулятора стало менее целесообразным.