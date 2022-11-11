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Цена золота продемонстрировала стабильность после заметного роста накануне

Цена золота продемонстрировала стабильность после заметного роста накануне Стоимость золота незначительно изменилась в пятницу утром, при том что днем ранее оно подскочило в цене более чем на 2% после выхода данных о резком замедлении роста потребительских цен в США.
Финансы
11 ноября 2022 г. 09:34
Цена золота продемонстрировала стабильность после заметного роста накануне

Стоимость золота незначительно изменилась в пятницу утром, при том что днем ранее оно подскочило в цене более чем на 2% после выхода данных о резком замедлении роста потребительских цен в США.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 1,25 доллара, или на 0,07%, до 1 754,95 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,04%, до 21,71 доллара за унцию.

Заметное влияние на торги к концу недели оказала статистика инфляции в США: согласно опубликованным накануне данным, годовой рост потребительских цен в стране по итогам октября замедлился до 7,7% с 8,2% месяцем ранее, при этом ожидалось замедление до 8%. Вместе с тем значение октября стало самым низким с января, хотя и остается заметно выше целевого уровня Федеральной резервной системы (ФРС) США в 2%.

Постепенное снижение показателя инфляции в США усилило ожидания того, что Федрезерв может замедлить темпы повышения учетной ставки, которую ранее по итогам каждого заседания он увеличивал на 0,75 процентного пункта. Теперь, по данным CME Group, почти 80% экспертов (60% днем ранее) ждут повышения этой ставки в декабре на 0,5 пункта.

Такой чуть более мягкий подход к монетарной политике в США позитивен для золота, к тому же после выхода данных об инфляции доллар резко подешевел - в частности, к евро на 1,7%, а к иене - сразу на 3%. А более дешевый доллар делает золото более доступным при покупке в другой валюте. В результате золото подорожало на 2,4%.

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