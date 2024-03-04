Цена золота продемонстрировала стабильность после подъема до исторического максимума

Цены на золото слабо изменились в понедельник, находясь у рекордных отметок, достигнутых в конце прошлой недели.

Цены на золото слабо изменились в понедельник, находясь у рекордных отметок, достигнутых в конце прошлой недели.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", апрельские фьючерсы на золото подешевели на нью-йоркской бирже Comex на 0,1%, до 2 093,7 доллара за тройскую унцию.

В минувшую пятницу золото подскочило в цене на 2% после данных о сокращении деловой активности в промышленном секторе США по итогам 16-го месяца подряд и завершило торги на самой высокой отметке в истории - 2 095,7 доллара за унцию.

Индекс ISM Manufacturing в феврале опустился до 47,8 пункта по сравнению с 49,1 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM) на прошлой неделе. Аналитики в среднем ожидали повышения до 49,5 пункта.

На этих данных курс доллара снизился вслед за доходностью гособлигаций США, что оказало поддержку ценам на золото, отмечает Trading Economics.