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Цены на золото продемонстрировали небольшой рост

Цены на золото продемонстрировали небольшой рост Стоимость золота во вторник утром незначительно выросла, превысив 2 тыс. долларов за тройскую унцию.
Финансы
25 апреля 2023 г. 10:29
Цены на золото продемонстрировали небольшой рост

Стоимость золота во вторник утром незначительно выросла, превысив 2 тыс. долларов за тройскую унцию.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 2,9 доллара (0,15%), до 2 002,7 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро подешевел на 0,57%, до 25,38 доллара за унцию.

Рынки пребывают в ожидании заседания по учетной ставке Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое пройдет 2-3 мая. Согласно CME Group, более 87,2% аналитиков прогнозируют повышение учетной ставки на 25 базисных пунктов, до 5,25%.

Также на котировки золота может оказывать влияние рынок американских госбондов. Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) снизилась до почти 3,5% с 3,5% в предыдущий торговый день. Гособлигации США составляют альтернативу золоту в качестве надежного актива. Поэтому цена золота и их доходность, как правило, имеют разнонаправленную динамику.

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Версия на английском языке Gold prices increase slightly

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