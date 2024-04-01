Цена золота подорожала на фоне возможного снижения ставок ФРС США

Золото, завершившее торги в четверг на историческом максимуме, в понедельник продолжил рост на ожиданиях о возможном снижении процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США.

Золото, завершившее торги в четверг на историческом максимуме, в понедельник продолжил рост на ожиданиях о возможном снижении процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом пишет MarketWatch.

В пятницу биржи США и многих стран Европы были закрыты в связи с Пасхой.

Котировки июньских контрактов на драгметалл составили 2 238,4 доллара за унцию на закрытие торгов на нью-йоркской бирже Comex в четверг. В понедельник фьючерс подорожал на 1,7% - до 2 276,9 доллара.

В марте золото прибавило в цене 8,9%, а по итогам всего первого квартала подорожало на 8%.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в США в феврале повысился на 0,3% относительно предыдущего месяца, сообщило в пятницу Минторговли. Подъем оказался слабее ожиданий аналитиков, которые прогнозировали сохранение темпов инфляции на январском уровне в 0,4%.

Рост индекса PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в прошлом месяце замедлился до 0,3% в помесячном выражении с 0,5% в январе. Динамика совпала с консенсус-прогнозом.

Рынки оценивают вероятность уменьшения базовой ставки ФРС в июне примерно в 70%. При этом ожидается, что всего в течение 2024 года она будет снижена на 75 базисных пунктов с нынешнего диапазона в 5,25-5,5% годовых.