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Цена золота обновила исторический максимум

Цена золота обновила исторический максимум Стоимость золота в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум.
Финансы
18 сентября 2024 г. 23:04
Цена золота обновила исторический максимум

Стоимость золота в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум.

Как сообщает Report со ссылкой на данные торговой площадки, цена на драгоценный металл поднялась выше отметки $2 625 тыс. за тройскую унцию.

Котировки резко пошли вверх на решении ФРС США впервые за четыре года снизить базовую ставку на 0,5 п. п, до 4,75-5%.

По данным на 20:59 мск, до публикации среднесрочного прогноза на сайте американского регулятора, цена на драгметалл составляла $2 594,7 за тройскую унцию (+0,09%). По состоянию на 21:00 мск стоимость золота подскочила до $2 615 за унцию (+0,87%). К 22:30 по бакинскому времени цена драгметалла ускорила рост до $2 425 за унцию (+1,26%).

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