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Цена золота немного снизилась после роста днем ранее

Цена золота немного снизилась после роста днем ранее Цена на золото в среду утром незначительно снизилась после значительного роста во вторник.
Финансы
19 июля 2023 г. 09:48
Цена золота немного снизилась после роста днем ранее

Цена на золото в среду утром незначительно снизилась после значительного роста во вторник.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на 1,35 доллара (0,07%), до 1 979,45 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро подешевел на 0,09%, до 25,238 доллара за унцию.

Во вторник золото подорожало на 1,25%. Положительной динамике способствовала слабая макростатистика из США. Розничные продажи в стране в июне выросли в месячном выражении меньше прогнозов, а промышленное производство неожиданно снизилось.

Таким образом, статистика усилила ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) США после июльского увеличения ставки свернет цикл повышений. Драгметалл чувствителен к сигналам по монетарной политике ФРС, поскольку это влияет на курс доллара.

При этом индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) в среду утром увеличивается на 0,11%, до 100,5 пункта. Удорожание доллара делает золото менее доступным при покупке в другой валюте.

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