Цена золота начала падать

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Цена золота на мировом рынке начала падать на фоне ожиданий инвесторов о том, что налоговая реформа в США будет утверждена Сенатом, а Федеральная резервная система (ФРС) продолжит повышать ставку.

Как сообщает Report, цена золота снизилась до минимума за последние два месяца - 1,263 долларов/унция.

Аналитическая группа Report полагает, что золото может подешеветь примерно до 1 180 долларов за унцию. Ожидается, что золото на некоторое время удержится в диапазоне 1 180-1 230 долларов за унцию, а затем вновь упадет до 1 050 долларов.

"Прогнозируется, что ФРС увеличит свою ставку в 2018 году как минимум три раза, а это означает, что цены на золото окажутся под давлением, если не возникнет какого-либо геополитического напряжения", - отмечают аналитики.