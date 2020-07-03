Цена золота может достичь 1 900 долларов - ПРОГНОЗ

Цена золота может достичь 1 900 долларов - ПРОГНОЗ

Швейцарский инвестиционный банк UBS повысил прогноз по цене одной унции золота на мировом рынке во II полугодии этого года с 1 800 долларов до 1 900 долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в отчете отдела по управлению глобальными активами банка.

Прогноз UBS на I полугодие следующего года не изменился, сохранившись на уровне 1 800 долларов.

"Золото останется лучшим инвестиционным инструментом во второй половине 2020 года. Но мы прогнозируем начало процесса восстановления мировой экономики с начала 2021 года", - подчеркнули аналитики UBS.