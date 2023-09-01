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Цена уранового концентрата достигла 16-месячного максимума из-за переворота в Нигере

Цена уранового концентрата достигла 16-месячного максимума из-за переворота в Нигере Стоимость уранового концентрата в конце августа достигла 16-месячного максимума в 58,8 долларов США за фунт (0,45 кг) в связи с переворотом в Нигере, одном из ведущих мировых поставщиков урана.
Финансы
1 сентября 2023 г. 12:25
Цена уранового концентрата достигла 16-месячного максимума из-за переворота в Нигере

Стоимость уранового концентрата в конце августа достигла 16-месячного максимума в 58,8 долларов США за фунт (0,45 кг) в связи с переворотом в Нигере, одном из ведущих мировых поставщиков урана.

Как передает Report, об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на аналитическую компанию Uranium Exchange Company.

По данным издания, мировой спрос на урановый концентрат превысил годовое предложение и на глобальном рынке происходит большой сдвиг.

Растут опасения, что события в Нигере могут нарушить поставки урана, поскольку часть сотрудников компании Orano, специализирующейся на производстве ядерного топлива для французских АЭС и добывающей уран в Нигере, были эвакуированы из страны.

Нигер является седьмым производителем урана в мире с 5% от мировой добычи.

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Версия на английском языке Price of uranium concentrate hits 16-month high due to coup in Niger

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