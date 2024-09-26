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Цена серебра на Comex поднималась выше $33 за тройскую унцию впервые с 2012 года

Цена серебра на Comex поднималась выше $33 за тройскую унцию впервые с 2012 года Стоимость серебра в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) поднималась выше $33 за тройскую унцию впервые за 12 лет.
Финансы
26 сентября 2024 г. 19:41
Цена серебра на Comex поднималась выше $33 за тройскую унцию впервые с 2012 года

Стоимость серебра в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) поднималась выше $33 за тройскую унцию впервые за 12 лет.

Как передает Report, это следует из данных торговой площадки.

По данным на 15:40 по бакинскому времени, стоимость драгметалла поднялась на 3,13%, торгуясь в минимуме на уровне $33,02 за тройскую унцию. К 18:40 по бакинскому времени стоимость серебра замедлила рост до $32,58 (+1,76%).

Ранее стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2024 года на Comex обновила исторический максимум, достигнув $2 700,2 за тройскую унцию к 15:01. По данным торгов на 18:40, стоимость золота замедлила рост до $2 692,3 (+0,28%).

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