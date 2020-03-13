Цена продажи облигаций SOCAR обновила рекорд

Цена продажи облигаций SOCAR, находящихся в обращении более трех лет, на вторичном рынке выросла до 1 050 долларов США, сделка по этой цене уже состоялась.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR Capital, главной причиной подорожания облигаций является высокий спрос и ликвидность.

"В то же время ежеквартальные процентные платежи в соответствии с графиком являются еще одним важным фактором, отвечающим интересам инвесторов", - отмечается в информации.

Напомним, что этот показатель является самым высоким с момента выпуска облигаций. Предыдущий рекордный показатель составил 1 046 долларов США.

Облигации SOCAR, срок обращения которых продлится до 2021 года, до сих пор принесли владельцам 16,250 млн долларов США.

Объем операций с облигациями SOCARна вторичном рынке в настоящее время составляет 187 млн долларов США, выполнено 2 100 сделок.

Очередные процентные выплаты по облигациям SOCAR состоятся 17 апреля.