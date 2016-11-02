Цена покупки облигаций SOCAR выросла более чем на 2 доллара

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Маркет-мейкер по облигациям Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - Инвестиционная компания PSG Capital более чем на 2 доллара повысила цену покупки облигаций на вторичном рынке. Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакинскую фондовую биржу (БФБ).

По информации, сейчас облигации покупаются по 1 004,08 доллара, то есть на 2,14 доллара дороже, чем вчера. Стоимость продажи облигаций выросла на 0,16 доллара - с 1 016,94 до 1 017,08 доллара.

Таким образом, доходная маржа маркет-мейкера по купле-продаже акций сокращена с 15 до 13 долларов.

Напомним, что облигации SOCAR вышли на вторичный рынок 17 октября. Сейчас в обращении находится 100 тыс. облигаций номиналом 1 000 долларов. Срок погашения облигаций – 2021 год, годовая доходность – 5%. Проценты выплачиваются каждые 3 месяца.