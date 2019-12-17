​Цена палладия превысила 2 000 долларов

Цена палладия на товарных биржах сегодня выросла на 1,1% относительно уровня закрытия вчерашних торгов - до 2 000,35 долларов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

По сравнению с началом года драгоценный металл подорожал на 58%.