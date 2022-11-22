Цена на золото выросла после снижения накануне

Стоимость золота во вторник утром подcкочила после снижения накануне на 0,8%.

Стоимость золота во вторник утром подcкочила после снижения накануне на 0,8%.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 6,45 доллара, или на 0,37%, до 1 746,05 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро подорожал на 1,44% - до 21,172 доллара за унцию.

И на валютном рынке, и на рынке драгметаллов сегодня утром наблюдается коррекция. Курс евро к доллару вырос до 1,0259 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0241 доллара, курс доллара к иене снижается до 141,71 иены со 142,12 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) опускается на 0,21%, до 107,61 пункта.

Ослабление американской валюты делает золото более доступным для покупки драгметалла в другой валюте. И стоимость золота снова стремится преодолеть отметку в 1 750 долларов за унцию, где она находилась до того, как подешеветь на 0,83% в понедельник.

Трейдеры также продолжают ожидать публикации протокола ноябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США в среду. В документе могут содержаться подсказки по поводу того, какие меры регулятор в дальнейшем планирует принимать, также протокол может содержать больше деталей по поводу экономических прогнозов.