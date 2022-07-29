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Цена на золото выросла на макроэкономических факторах

Цена на золото выросла на макроэкономических факторах Стоимость золота растет в последний рабочий день месяца за счет макроэкономических факторов, которые повышают его привлекательность как актив-убежище.
Финансы
29 июля 2022 г. 11:03
Цена на золото выросла на макроэкономических факторах

Стоимость золота растет в последний рабочий день месяца за счет макроэкономических факторов, которые повышают его привлекательность как актив-убежище.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 14 долларов, или на 0,8%, до 1 764,3 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро подорожал на 3,26% — до 20,172 доллара за унцию.

Глобальная инфляция остается высокой, кроме того, согласно предварительной оценке министерства торговли США, экономика страны вступила в рецессию, что повышает "защитную" значимость золота. Данные о ВВП Штатов к тому же ослабили доллар, что дает дополнительный позитив для котировок сырьевых биржевых активов, к которым относятся драгметаллы.

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