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Цена на золото выросла на комментариях главы ФРС США

Цена на золото выросла на комментариях главы ФРС США Стоимость золота растет на 1,65% на комментариях главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о том, что регулятор исключает повышение учетной ставки на 75 базисных пунктов.
Финансы
5 мая 2022 г. 11:04
Цена на золото выросла на комментариях главы ФРС США

Стоимость золота растет на 1,65% на комментариях главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о том, что регулятор исключает повышение учетной ставки на 75 базисных пунктов.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июньского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 32,08 доллара, или на 1,72%, до 1 901,06 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро подорожал на 3,66%, до 23,218 доллара за унцию.

На рынке золота в четверг утром наблюдается сильный рост, инвесторы оценивают комментарии Пауэлла о том, что ФРС США не будет повышать учетную ставку на 75 базисных пунктов.

Цена на золото поддерживалась за счет ожидания некоторых аналитиков, что ФРС может повысить процентную ставку на 75 базисных пунктов", — сказал газете Wall Street Journal главный рыночный аналитик AvaTrade Наим Аслам (Naeem Aslam).

В среду регулятор повысил базовую процентную ставку до уровня 0,75-1% годовых. Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

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Версия на английском языке Gold prices rise on comments by Fed chief

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