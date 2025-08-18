Цена на золото выросла на фоне снижения доходности гособлигаций США

Стоимость золота выросла на фоне снижения доходности гособлигаций США.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex повысилась на $12,2 относительно предыдущего закрытия, или на 0,36%, до $3 394,8 за тройскую унцию.
Сентябрьский фьючерс на серебро при этом подорожал на 0,36% - до $38,112 за унцию.
Доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) при этом опускалась до 4,309% с 4,327% по итогам предыдущего закрытия. Гособлигации США являются альтернативным золоту надежным активом, снижение доходности которого также может способствовать увеличение цены на золото.