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Цена на золото выросла на фоне ослабления доллара

Цена на золото выросла на фоне ослабления доллара Стоимость золота в понедельник утром выросла на фоне ослабления доллара.
Финансы
5 мая 2025 г. 09:56
Цена на золото выросла на фоне ослабления доллара

Стоимость золота в понедельник утром выросла на фоне ослабления доллара.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Утром цена июньского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на $25,92 относительно предыдущего закрытия, или на 0,8%, - до $3 269,22 за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро подорожал на 0,71% - до $32,487 за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) опустился на 0,41%, до 99,62 пункта. Ослабление доллара увеличивает спрос на золото со стороны держателей других иностранных валют.

На этой неделе состоится майское заседание Федеральной резервной системы США. Согласно данным CME Group, большинство аналитиков (94,8%) прогнозируют сохранение регулятором учетной ставки на уровне 4,25-4,5% годовых, остальные опрошенные предполагают ее снижение до 4-4,25%. Решения относительно величины учетной ставки могут отразиться на курсе доллара.

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