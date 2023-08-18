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Цена на золото выросла на фоне ослабления доллара

Цена на золото выросла на фоне ослабления доллара Стоимость золота в пятницу утром повысилась на фоне удешевления доллара.
Финансы
18 августа 2023 г. 09:33
Цена на золото выросла на фоне ослабления доллара

Стоимость золота в пятницу утром повысилась на фоне удешевления доллара.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 6,05 доллара (0,32%), до 1 921,25 доллара за тройскую унцию. С начала недели снижение стоимости золота может превысить 1%. Сентябрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,6%, до 22,852 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) снижался на 0,23%, до 103,34 пункта. Удешевление доллара делает золото более доступным для покупки в другой валюте.

Внимание трейдеров на текущей неделе было обращено к американскому центробанку и его планам по ключевой ставке. Протокол июльского заседания, опубликованный в среду, укрепил мнение рынков о намерении ФРС продолжать повышение ставки в случае сохранения инфляционного давления. Такие ожидания подтвердила и сильная статистика из США, в том числе по розничным продажам и заявкам на пособие по безработице.

Золото чувствительно к макростатистике из США и сигналам ФРС о ключевой ставке, поскольку это отражается на стоимости доллара. "Ястребиные" настроения традиционно поддерживают американскую валюту.

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Версия на английском языке Gold rises amid weakening dollar

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