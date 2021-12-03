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Цена на золото восстанавливается после снижения

Цена на золото восстанавливается после снижения Золото дорожает в рамках коррекции в пятницу утром после снижения в цене на 1,2% торговым днем ранее.
Финансы
3 декабря 2021 г. 10:29
Цена на золото восстанавливается после снижения

Золото дорожает в рамках коррекции в пятницу утром после снижения в цене на 1,2% торговым днем ранее.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена февральского фьючерса на золото на Нью-йоркской бирже Comex росла на 0,71%, или на 12,45 доллара США, до 1 775,1 доллара за тройскую унцию.

Неопределенность инвесторов связана с распространением нового штамма COVID-19 "омикрон", который по данным некоторых экспертов, является более устойчивым к вакцинам. Случаи заражения штаммом уже выявлены в ряде стран, вследствие чего правительства ужесточают ограничения на передвижение.

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