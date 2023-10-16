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Цена на золото в Японии установила новый рекорд

Цена на золото в Японии установила новый рекорд Цена на золото в Японии впервые достигла рекордных 10 233 иен (68,68 доллара по текущему курсу) за один грамм.
Финансы
16 октября 2023 г. 09:14
Цена на золото в Японии установила новый рекорд

Цена на золото в Японии впервые достигла рекордных 10 233 иен (68,68 доллара по текущему курсу) за один грамм.

Как передает Report, такую цену установила в среду одна из крупнейших в Японии компаний, торгующих ценными металлами, Tanaka Kikinzoku Kogyo.

Еще 6 октября цена на золото опустилась до самого низкого, по крайней мере, за последние полтора месяца значения в 9 621 иены за грамм.

Рост цен на золото начался одновременно с ближневосточным кризисом.

Напомним, что утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию страны, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи".

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Версия на английском языке Gold prices in Japan hit record high amid Middle East crisis

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