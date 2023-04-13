Цена на золото в Японии третий день подряд обновляет рекорд

Цена на золото в Японии третий день подряд обновляет рекорд. В четверг цена одного грамма составила 9 546 иен (около 73,43 доллара).

Цена на золото в Японии третий день подряд обновляет рекорд. В четверг цена одного грамма составила 9 546 иен (около 73,43 доллара).

Как передает Report, такую цену установила Tanaka Kikinzoku Kogyo - одна из крупнейших в Японии компаний, торгующих ценными металлами.

Это на 11 иен больше предыдущего рекорда, который был установлен в среду. Начиная со вторника цены на золото обновляют рекорды в Японии.

Цены на золото показывают уверенный рост с марта, когда произошли банкротства банков в США и Европе. Рост цен на золото свидетельствует о беспокойстве инвесторов относительно стабильности финансового рынка. Кроме того, в последние дни после решений стран-производителей о сокращении добычи нефти возросли опасения относительно роста цен на этот вид сырья и влияния на мировую экономику. Рекордные цены на золото были зафиксированы в марте на фоне новостей о банкротствах банков в США и Швейцарии. Инвесторы опасаются влияния повышения ставки ФРС на финансовую систему США и вкладывают деньги в золото, чтобы минимизировать риски. Инвесторы и аналитики ожидают дальнейшего роста спроса на этот металл, что также подхлестывает цены.