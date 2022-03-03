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Цена на золото в качестве актива-убежища снова выросла

Цена на золото в качестве актива-убежища снова выросла Стоимость золота в четверг утром несколько выросла после вчерашней коррекции на фоне международной напряженности из-за ситуации в Украине.
Финансы
3 марта 2022 г. 10:46
Цена на золото в качестве актива-убежища снова выросла

Стоимость золота в четверг утром несколько выросла после вчерашней коррекции на фоне международной напряженности из-за ситуации в Украине.

Как передает Report, цена апрельского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex растет на 5,65 доллара США, или на 0,29%, до 1 927,95 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро подорожал на 0,77%, до 25,383 доллара за унцию.

Драгоценный металл останется очень чувствительным к новостям о России и Украине, и золото может продолжить дорожать, если международная напряженность и опасения по поводу влияния этого на экономику в скором времени не будут ослабевать, пишет газета Wall Street Journal.

Эксперты поэтому ожидают, что спрос на более надежные активы останется высоким. Традиционно золото считается активом-убежищем, и в период глобальной неопределенности спрос на драгоценный металл растет.

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Версия на английском языке Gold prices rise

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