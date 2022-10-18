Цена на золото в ходе утренних торгов демонстрирует стабильность

Цена на золото во вторник утром незначительно изменились, оставаясь вблизи отметки в 1 665 долларов за тройскую унцию.

Цена на золото во вторник утром незначительно изменились, оставаясь вблизи отметки в 1 665 долларов за тройскую унцию.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на символические 0,45 доллара, или на 0,03%, до 1 664,45 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,54%, до 18,82 доллара за унцию.

Участники торгов проявляют осторожность в ожидании экономических прогнозов. Рынки практически единогласно ожидают повышения учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США в ноябре прежними темпами - еще на 0,75 процентного пункта. В то же время инвесторы продолжают следить за ситуацией в Великобритании, где ранее отменили почти все планируемые меры "поддержки" экономики страны, разработанные прежним министром финансов Квази Квартенгом.