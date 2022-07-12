Цена на золото упала ниже 1730 долларов за тройскую унцию

Стоимость золота опустилась ниже 1 730 долларов за тройскую унцию, достигая минимума за год, удорожание доллара к основным мировым валютам сдерживает котировки драгоценного металла.

Стоимость золота опустилась ниже 1 730 долларов за тройскую унцию, достигая минимума за год, удорожание доллара к основным мировым валютам сдерживает котировки драгоценного металла.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 4,4 доллара, или на 0,25%, до 1 727,3 доллара за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов показатель достиг минимального уровня в 1 721,65 доллара, что является самым низким значением с августа 2021 года. Сентябрьский фьючерс на серебро подешевел на 0,93% — до 18,955 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,38%, до 108,43 пункта, показатель торгуется выше психологической отметки в 108 пунктов впервые с октября 2002 года. Укрепление американской валюты делает золото менее доступным для покупки в другой валюте.