Цена на золото упала на укреплении доллара

Цена золота в четверг утром снизилась на более дорогом долларе.

Цена золота в четверг утром снизилась на более дорогом долларе.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

Цена июньского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 2,92 доллара, или на 0,16%, до 1 843,38 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро подешевел на 0,62% — до 21,739 доллара за унцию.

Давление на стоимость драгоценного металла оказывает укрепляющийся доллар, индекс которого растет на 0,17%, до 102,23 пункта. Такой динамике американской валюты способствовал опубликованный в среду вечером протокол майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, согласно которому регулятор считает уместным новые повышения учетной ставки на 50 базисных пунктов на следующих заседаниях.

"Техническая картина продолжает оставаться благоприятной, и, похоже, только заметное восстановление доллара положит конец ралли золота", — сказали газете Wall Street Journal аналитики Oanda.