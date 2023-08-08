Цена на золото упала на фоне укрепления доллара

Стоимость золота во вторник утром немного снизилась на фоне удорожания доллара.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на 2,15 доллара (0,11%), до 1 967,9 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро подешевел на 0,02%, до 23,227 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) поднялся на 0,23%, до 102,28 пункта. Укрепление доллара делает золото менее доступным при покупке драгоценного металла в другой валюте и наоборот.
Рынки пребывают в ожидании статистики по инфляции в США за июль, публикация которой состоится в четверг днем. Аналитики полагают, что годовая инфляция в прошлом месяце ускорилась до 3,3% с 3% в июне. Показатель может остаться выше целевого уровня Федеральной резервной системы (ФРС) в 2%. Так, макростатистика может повлиять на курс доллара, который отражается на котировках драгметалла.