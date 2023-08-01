О нас

Цена на золото упала на фоне укрепления доллара

Цена на золото упала на фоне укрепления доллара Стоимость золота во вторник утром снизилась, отходя от психологической отметки в 2 000 долларов за тройскую унцию.
Финансы
1 августа 2023 г. 10:34
Цена на золото упала на фоне укрепления доллара

Стоимость золота во вторник утром снизилась, отходя от психологической отметки в 2 000 долларов за тройскую унцию.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на 12,65 доллара (0,63%), до 1 996,55 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро подешевел на 0,98% - до 24,727 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) вырос на 0,14%, до 102 пунктов. Укрепление доллара делает золото менее доступным для покупки в другой валюте.

По итогам июля при этом золото подорожало чуть больше чем на 4% после двух месяцев снижения подряд. На стоимости золота отражались ожидания по поводу монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. В прошлом месяце регулятор ожидаемо повысил ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5% годовых. Теперь, по данным CME Group, 82,5% аналитиков ждут сохранения ставки в сентябре на текущей отметке.

Золото чувствительно к монетарной политике ФРС, так как она влияет на курс доллара, от которого зависят котировки драгметалла.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qızıl dolların bahalaşması fonunda ucuzlaşıb
Версия на английском языке Gold prices fall

Экслюзивные новости

В Азербайджане число осуществляющих международные грузоперевозки компаний выросло в cемь раз
В Азербайджане число осуществляющих международные грузоперевозки компаний выросло в cемь раз
31 июля 2023 г. 18:43
Раскрыты подробности резни, устроенной Вагифом Хачатуряном в Мешали - РАССКАЗЫВАЕТ ОЧЕВИДЕЦ
Раскрыты подробности резни, устроенной Вагифом Хачатуряном в Мешали - РАССКАЗЫВАЕТ ОЧЕВИДЕЦ
31 июля 2023 г. 14:23
Эксперт: Усиление сотрудничества Азербайджана и Узбекистана в энергосфере на пользу обеим странам
Эксперт: Усиление сотрудничества Азербайджана и Узбекистана в энергосфере на пользу обеим странам
31 июля 2023 г. 12:34
Политолог: Индия недооценивает геополитическую значимость Азербайджана, переоценивая Армению
Политолог: Индия недооценивает геополитическую значимость Азербайджана, переоценивая Армению
31 июля 2023 г. 11:13
Эксперт: Доставка индийского вооружения в Армению ставит под угрозу стабильность в регионе
Эксперт: Доставка индийского вооружения в Армению ставит под угрозу стабильность в регионе
28 июля 2023 г. 16:23
Министерство: На IDEF-2023 наблюдался большой интерес к продукции оборонной промышленности Азербайджана
Министерство: На IDEF-2023 наблюдался большой интерес к продукции оборонной промышленности Азербайджана
28 июля 2023 г. 14:18
Представитель министерства: Африканские страны хотят закупать продукцию оборонной промышленности Азербайджана
ФотоПредставитель министерства: Африканские страны хотят закупать продукцию оборонной промышленности Азербайджана
27 июля 2023 г. 14:59
Эксперт: Азербайджан идет к устойчивому будущему с использованием возобновляемой энергии
Эксперт: Азербайджан идет к устойчивому будущему с использованием возобновляемой энергии
27 июля 2023 г. 12:28
Политолог: Азербайджан может поставлять значительные ресурсы в ЕС в ближайшие десятилетия
Политолог: Азербайджан может поставлять значительные ресурсы в ЕС в ближайшие десятилетия
25 июля 2023 г. 15:19
Названы объемы потерь воды в Азербайджане
Названы объемы потерь воды в Азербайджане
25 июля 2023 г. 12:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi