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Цена на золото умеренно выросла на ослаблении доллара

Цена на золото умеренно выросла на ослаблении доллара Стоимость золота в понедельник вечером умеренно выросла за счет снижения курса доллара.
Финансы
12 сентября 2022 г. 19:05
Цена на золото умеренно выросла на ослаблении доллара

Стоимость золота в понедельник вечером умеренно выросла за счет снижения курса доллара.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 9,15 доллара, или на 0,53%, до 1 737,75 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро подорожал на 5,17%, до 19,738 доллара за унцию.

Курс доллара умеренно снизился в ожидании статистики по годовой инфляции в США, которая будет опубликована во вторник. Аналитики прогнозируют, что рост цен в стране замедлился до 8,1% по итогам августа с 8,5% месяцем ранее.

Инфляционные показатели учитывает Федеральная резервная система (ФРС) США при планировании монетарной политики. Так, по данным CME Group, 90% аналитиков ожидают, что американский регулятор повысит базовую ставку в сентябре сразу на 75 базисных пунктов.

Курс доллара крайне чувствителен к денежно-кредитной политике ФРС. В понедельник индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,78% до 108,16. Золото, в свою очередь, чувствительно к курсу американской валюты, ведь чем дешевле доллар, тем доступнее желтый металл для покупки в другой валюте.

09.47

Стоимость золота в понедельник утром умеренно снизилась за счeт роста доходности американских гособлигаций.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снизилась на 4,95 доллара, или на 0,29%, до 1 723,65 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,27%, до 18,817 доллара за унцию.

Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) растет до 3,339% с 3,321% по сравнению с предыдущим торговым днем. Гособлигации США — альтернативная золоту инвестиция, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.

Ближайшее важное событие, в том числе для рынка золота, это статистика годовой инфляции в США, которая будет опубликована во вторник. Аналитики прогнозируют, что рост цен в стране замедлился до 8,1% по итогам августа с 8,5% месяцем ранее.

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Версия на английском языке Gold falls in price amid rising US government bond yields
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