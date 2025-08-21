Цена на золото умеренно снизился после выхода протокола заседания ФРС США

Стоимость золота умеренно снижается в четверг утром после выхода протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам ее июльского заседания.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снизилась на $7,13 относительно предыдущего закрытия, или на 0,21%, до $3 381,37 за тройскую унцию.

Сентябрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,25% - до $37,868 за унцию.

Рынок следит за сведениями относительно монетарной политики ФРС США, которая влияет на все глобальные финансовые рынки, включая фьючерсы на золото.

Согласно опубликованному протоколу, большинство участников заседания комитета по открытым рынкам ФРС видят больше рисков сохранения устойчиво высокого уровня инфляции, а также указывают на неопределенность последствий введенных ранее импортных пошлин.

В документе отмечается, что членам комитета видится более целесообразным сохранение ограничительной кредитно-денежной политики в случае продолжительного ускорения инфляции.